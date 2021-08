Arne Slot geniet van Feyenoord: ‘Het was echt heel leuk’

,,We hebben vijf goals gemaakt en daarnaast ook nog schitterende aanvallen laten zien”, keek Arne Slot terug op de 5-0 zege van Feyenoord op Elfsborg in de play-offs van de Conference League. ,,Mijn spelers hebben zo veel energie in de wedstrijd gelegd. En als we de bal even kwijtraakten, dan hadden we hem meteen weer terug. We waren heel dominant.”

,,Het was echt heel leuk", zei Slot lachend. ,,Dat is eigenlijk al wekenlang zo. En hopelijk spelen we volgende week weer zo’n wedstrijd. Die intentie zal er weer zijn, maar dat wil niet zeggen dat het ook lukt.”

Luis Sinisterra was de uitblinker bij Feyenoord, met drie doelpunten. ,,Hij wordt steeds fitter”, vertelde de Feyenoord-coach. ,,Ik vergelijk het een beetje met Calvin Stengs. Die kwam bij AZ ook terug van een zware blessure. Hij had even tijd nodig en werd goed en zelfs heel goed. Maar een individu kan alleen uitblinken als de hele ploeg goed speelt. En dat hebben we gedaan. Smetje was wel die rode kaart voor Justin Bijlow in de slotfase. Hij deed niet veel maar hij gaf ook aanleiding voor die rode kaart.”

Jens Toornstra was een tevreden aanvoerder na de ruime zege van Feyenoord. ,,We staan met één been in de groepsfase”, erkende hij. ,,Als we volgende week weer zo spelen, dan geven we dit niet meer weg.”

Quote Alleen het laatste kwartier verslapte de concentra­tie een beetje. Dat mag je ons kwalijk nemen. Jens Toornstra

Feyenoord eindigde met tien man. Doelman Justin Bijlow had aanvaller Marokhy Ndione beter kunnen laten lopen toen hij in de 81ste minuut bij een voorsprong van 5-0 bijna werd uitgespeeld. ,,Die rode kaart was een smetje”, zei Toornstra. ,,Maar al met al hebben we het heel goed gedaan.”

,,We hebben veel energie in deze wedstrijd gelegd”, zei Toornstra. ,,Alleen het laatste kwartier verslapte de concentratie een beetje. Dat mag je ons kwalijk nemen.”

Volledig scherm Jens Toornstra (rechts). © ANP

Spits Bryan Linssen was na de wedstrijd niet helemaal tevreden. ,,Het was zeker een mooie avond, maar het had nog mooier kunnen zijn", aldus de maker van de 5-0. ,,We wilden na de 3-0 in de eerste helft echt door en het gelijk in één wedstrijd afmaken met de 6-0 en de 7-0."

,,Vanaf dat Elfsborg met tien man kwam, hadden we op zoek moeten gaan naar meer goals", aldus Linssen. ,,Maar het tempo was te laag en dan krijgen we zelf een rode kaart, dat is gewoon heel zonde. En het is zonde dat we Justin volgende week moeten missen.”

Volledig scherm Bryan Linssen viert zijn feestje met Luis Sinisterra (r). © Pro Shots / Kay int Veen

Linssen kijkt vol vertrouwen uit naar de return: ,,We hebben plezier in hoe we nu voetballen, we jutten elkaar op en dat zal volgende week niet alles anders zijn.”

Na zijn treffer voerde de aanvaller een dansje op en ook daarin zag hij verbeterpuntjes. ,,Ik ga dat dansje niet het hele seizoen doen, maar bij 5-0 vond ik het wel weer een mooi moment. Maar ik zat er niet lekker in, mijn ritme was niet best", aldus Linssen, die zich mocht gaan melden voor de dopingtest.