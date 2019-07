Arsenal aast op Soares, Fekir van Lyon naar Real Betis

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Lost Soares het scorend probleem van Arsenal op?

Arsenal teert te veel op het scorend vermogen van Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette. Om dit op te lossen, hebben The Gunners hun zinnen gezet op Everton Soares. De 23-jarige vleugelspeler ontwikkelde zich het afgelopen seizoen tot bepalende speler bij zijn club Gremio en speelde met Brazilië in de Copa América, dat werd gewonnen. Hij moet ruim 30 miljoen euro kosten.

Volledig scherm Everton Soares (L) probeert met Philippe Coutinho (R) Lionel Messi af te stoppen. © EPA

Clasie tekent voor twee jaar bij AZ

Jordy Clasie heeft vandaag een tweejarig contract getekend bij AZ, met de optie voor nog een derde seizoen in Alkmaar. De 28-jarige middenvelder uit Haarlem wordt overgenomen van Southampton, waar hij nog een jaar contract had. De club uit het zuiden van Engeland verhuurde Clasie de afgelopen twee seizoenen al aan Club Brugge en Feyenoord.

Fekir op weg naar Real Betis

Nabil Fekir staat op het punt om Olympique Lyon te verruilen voor Real Betis. De 26-jarige Fransman arriveerde maandag in Sevilla om de laatste formaliteiten van zijn transfer af te handelen. Fekir poseerde al met een sjaal van zijn nieuwe club. De Franse international groeide de afgelopen jaren bij Lyon uit tot de vedette en aanvoerder van de ploeg.

Fekir was een jaar geleden dicht bij een overstap naar Liverpool, dat ruim 60 miljoen euro wilde betalen aan Lyon. De transfer ging op het laatste moment echter niet door, naar verluidt omdat de Fransman niet door de medische keuring kwam. Volgens Spaanse media betaalt Real Betis nu ‘slechts’ zo’n 20 miljoen euro om de aanvallende middenvelder aan te trekken. Het contract van Fekir bij Lyon, de club van Kenny Tete en Memphis Depay, zou volgend jaar aflopen.

Marcus Thuram naar Borussia Mönchengladbach

Marcus Thuram maakt voor 9 miljoen euro de overstap van het Franse EA Guingamp naar Borussia Mönchengladbach, dat vorig seizoen vijfde werd in de Bundesliga. De 21-jarige zoon van voormalig topverdediger Lilian Thuram is een jeugdinternational van Frankrijk, die in 1997 werd geboren in Parma. De talentvolle aanvaller was in 64 wedstrijden in de Ligue 1 goed voor twaalf doelpunten.

Nieuwpoort van De Graafschap naar RKC

Lars Nieuwpoort blijft in de eredivisie actief. De 24-jarige verdediger verruilt het gedegradeerde De Graafschap voor RKC Waalwijk, dat na vijf jaar terug is op het hoogste niveau. Nieuwpoort ondertekende een contract voor twee jaar in Waalwijk.

De linksbenige verdediger was de afgelopen weken al op proef bij de selectie van trainer Fred Grim en dat resulteerde in een contract. “Met Lars halen we een multifunctionele speler binnen”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. “Zo kan Lars als centrum- en vleugelverdediger uit de voeten. Daarnaast beschikt hij ondanks zijn leeftijd al over de nodige ervaring en onderscheidt hij zich met zijn coaching en passing.”

Volledig scherm Lars Nieuwpoort in het shirt van RKC. © BSR Agency

Gudelj op weg naar Sevilla

Nemanja Gudelj (27) wordt de nieuwe ploeggenoot van Luuk de Jong bij Sevilla. De voormalige speler van Ajax, AZ en NAC wordt morgen nog medisch gekeurd waarna hij een contract kan ondertekenen bij de club uit de Primera Division. Vorig seizoen speelde Gudelj nog bij het Sporting Portugal van trainer Marcel Keizer. Hij speelde daar op uitleenbasis. Met zijn Chinese werkgever Guangzhou Evergrande is hij overeengekomen dat zijn contract is ontbonden. Gudelj vertrok in 2016 bij Ajax na onenigheid met trainer Peter Bosz. Hij heeft de Servische nationaliteit en speelt interlands voor dat land.

Volledig scherm Nemanja Gudelj. © Getty Images

Chelsea verhuurt Ampadu aan RB Leipzig

Ethan Ampadu, achtvoudig international van Wales, wordt dit seizoen door Chelsea verhuurd aan RB Leipzig. De 18-jarige verdediger staat nog een jaar onder contract bij de club uit Londen, die er ondanks het transferverbod voor kiest om het talent een jaartje te stallen in de Bundesliga. Ampadu speelde al twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van Chelsea, maar maakte pas tien minuten in de Premier League.

Croux vervolgt loopbaan bij Roda JC

Aanvaller Jordy Croux speelt komend seizoen voor Roda JC. De 25-jarige Croux komt transfervrij over van Willem II, dat hem het afgelopen half jaar aan MVV verhuurde. Croux tekent in Kerkrade een contract voor een jaar met een optie tot nog een seizoen.

De Belg kwam in 2016 naar Willem II. In zijn eerste seizoen speelde hij 29 wedstrijden waarin hij één keer scoorde. In het seizoen daarna kwam hij in 22 wedstrijden in actie (ook één doelpunt), vorig jaar speelde hij amper nog voor de Tricolores. In de winterstop werd de aanvaller verhuurd aan MVV, hij scoorde drie keer voor de Zuid-Limburgers in veertien wedstrijden.

Volledig scherm Jordy Croux. © BSR Agency

Álvarez zet handtekening onder vijfjarig contract

Ajax heeft de transfer van Edson Álavarez volledig afgerond. Na het doorstaan van de medische keuring zette de 21-jarige verdediger zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen. De Amsterdammers betalen een transfersom van 15 miljoen euro aan Club América.

Real Madrid wil Bale ruilen voor Neymar

Volledig scherm Voor Gareth Bale lijkt geen toekomst meer te zijn bij Real Madrid. © BSR Agency Trainer Zinedine Zidane ziet geen toekomst voor Gareth Bale bij Real Madrid en de Spaanse topclub wil de Welshman daarom graag inzetten bij een nieuwe aankoop. Real zou met Paris Saint-Germain een deal willen sluiten over de Braziliaanse sterspeler Neymar en wil Bale inzetten als wisselgeld.



Real Madrid zou daarnaast nog een flinke geldsom willen overmaken naar Parijs. Volgens de Independent zijn er al voorgesprekken geweest die positief waren.



Een overgang naar Parijs zou voor beide clubs een uitkomst zijn. Real heeft een nieuwe ‘Galactico’ en Bale, die nooit onomstreden is geweest in Madrid, is verlost van een trainer die het niet met hem ziet zitten. Voor PSG betekent het dat ze af zijn van ‘probleemkind’ Neymar en met Bale een vervanger hebben op de vleugel voor Kylian Mbappé, die op zijn beurt graag in het centrum van de aanval wil spelen.

Hornkamp krijgt bij FC Den Bosch kans als spits

Volledig scherm Jizz Hornkamp kreeg bij Heerenveen vooral een kans als rechtsback. © BSR Agency Jizz Hornkamp maakt per direct de overstap naar FC Den Bosch. SC Heerenveen heeft een akkoord bereikt over de transfersom van spits. Hornkamp moet nog wel medisch worden gekeurd bij de Brabanders, die vorig seizoen als vierde eindigden in de eerste divisie.



De 21-jarige spits genoot een deel van zijn opleiding bij Heerenveen. Hij scoorde aan de lopende band in het beloftenelftal, maar kwam in het eerste elftal niet verder dan een paar invalbeurten op zijn positie.



Hornkamp kreeg vorig seizoen wel een paar basisplaatsen als rechtsback. Hij wilde dit seizoen echter weer voor zijn kansen in de spits gaan, maar was op die positie derde keuze geworden. Heerenveen nam Jens Odgaard deze zomer al over van Sassuolo en zoekt nog naar een spits die de concurrentie met de Deen moet aangaan.

