Arsenal heeft smaak te pakken

Italiaans kampioen Moscon slaat opnieuw toe

20:09 Gianni Moscon heeft opnieuw toegeslagen. De 24-jarige coureur van Team Sky kroonde zich voor het tweede jaar op rij tot Italiaans kampioen in het tijdrijden. Hij was de beste na een rit over 42 kilometer met start en aankomst in Cavour, bij Turijn.