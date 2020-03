Artsen wielerteams willen afgelasting Italiaanse koersen: ‘Breng renners niet in gevaar’

Video Goal Alert ook in halve finales bekertoer­nooi

3 maart Elk weekend konden de doelpunten uit de eredivisie én Keuken Kampioen Divisie al razendsnel bekeken worden via de app. Vanaf nu zijn ook de doelpunten in het toernooi om de KNVB-beker beschikbaar. Attentie: voor de treffers in de KNVB-beker moet je opnieuw inloggen. Hoe? Dat leggen we hieronder uit.