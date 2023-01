Aryna Sabalenka tot tranen geroerd na zege Australian Open: ‘Jullie verdienen de trofee meer dan ik’

Novak Djokovic gaat tegen Stefanos Tsitsipas op voor tiende zege bij Australian Open

Stefanos Tsitsipas heeft zich geplaatst voor zijn eerste finale bij de Australian Open. De Griek won in vier zware sets van de Rus Karen Khachanov: 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) en 6-3. Het is na zijn finaleplaats bij Roland Garros, in 2021, zijn tweede finale van een Grand Slam-toernooi. Hij strijdt in de finale tegen Novak Djokovic, die zich via Tommy Paul eenvoudig plaatste voor zijn 10de finale in Melbourne (7-5, 6-1, 6-2). De Serviër verloor nog nooit een finale bij de Australian Open.

27 januari