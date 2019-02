Asensio spreekt Nederlands met zijn oma: ‘Slaap lekker’

BASKETBAL Landstede bereikt bekerfina­le met hangen en wurgen

14 februari Landstede Basketbal speelt op 31 mei voor de vierde keer in de clubhistorie in de bekerfinale. Maar wat moest het van ver komen in de tweede halve finale tegen Dutch Windmills. De Zwollenaren bungelden lange tijd boven de afgrond, maar vonden toch de veilige haven (91-87).