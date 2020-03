Asgreen blijft achtervolgers in Kuurne-Brussel-Kuurne net voor

Op 25 kilometer voor de finish reed de Deen peerde in één ruk naar de kop van de koers. Boris Vallée en Roy Jans bleven een tijdje in zijn wiel. Jans schoot echter in een kramp, even later was het ook voor Vallée te veel. Met de finish in het zicht dreigde Asgreen even te worden ingehaald, maar hij bleef de concurrentie voor Nizzolo won enkele seconden na Asgreen de pelotonsprint voor Alexander Kristoff.