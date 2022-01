Ashleigh Barty triomfeert op Australian Open, maar ze had haar droom al eerder waargemaakt

Breuk Hahn en GA Eagles definitief, keeper keert na conflict niet terug in Deventer: ‘Warner had zijn plek verloren’

Warner Hahn vertrekt bij per direct bij Go Ahead Eagles. Het contract van de 29-jarige doelman bij de Deventer eredivisionist is per direct ontbonden na een conflict. GA Eagles en ‘kamp Hahn’ wensen verder niets los te laten over de pijnlijke breuk.

17:12