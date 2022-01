Ashleigh Barty voor eigen publiek naar finale in Adelaide

Weer operatie GA Eag­les-aanvaller Berden, Rommens nog vast in Dubai

De kans dat Philippe Rommens nog aanhaakt bij de selectie van Go Ahead Eagles voor de belangrijke wedstrijd tegen RKC wordt rap kleiner. De Belgische middenvelder, bezig aan een sterk seizoen als debutant in de eredivisie, kampt met corona en verblijft nog in Dubai.

7 januari