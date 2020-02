Ashton eerste vrouw ooit met zege bij Players Championship

Gibbons houdt Impey van derde 'dubbel’ op rij bij Zuid-Afri­kaans kampioen­schap

14:17 Ryan Gibbons heeft voorkomen dat Daryl Impey voor het derde jaar op rij de dubbel zou veroveren bij de wegkampioenschappen van Zuid-Afrika. Impey werd afgelopen week al tijdritkampioen van zijn land, maar moest in de wegrace Gibbons voor zich dulden. De renner van NTT Pro Cycling was vorig jaar al tweede achter Impey, die in 2018 en 2019 zowel tijdrit- als wegkampioen van zijn land was.