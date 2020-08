ASO experimenteert in Dauphiné met veiligheidsmaatregelen Tour

,,Twee weken voor de start van de Tour implementeert de Dauphiné de protocollen die door wereld wielerunie UCI zijn ontwikkeld in overleg met de lokale autoriteiten”, laat Thierry Gouvenou van ASO weten. ,,Dinsdag is een laatste overleg gehouden met de teams om de veiligheidsmaatregelen toe te lichten.”

,,Eigenlijk is het simpel”, licht Gouvenou de maatregelen toe. ,,We creëren een bubbel voor de teams met een zeer kleine interactie met de media, de gasten en de fans. De parkeerplaats voor de bussen van alle teams wordt afgesloten aan start en finish. Er komt een mixed zone voor interviews. We zetten ook een limiet op het aantal personen dat toegang heeft tot de zone aan de finish. De fans worden niet toegelaten in de bevoorradingszone en er komen meer afvalzones voor de renners.”