ASO onderzoekt etappekoers voor vrouwen

La Course, de vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France was dit jaar net als in 2018 een eendaagse koers. Marianne Vos pakte in Pau de zege. ,,We kunnen geen Tour de France voor vrouwen houden op hetzelfde moment als de Tour voor mannen. Dat is logistiek niet mogelijk. De Tour is zo groot geworden dat het organiseren van twee etappekoersen tegelijk niet haalbaar is”, zei de medewerker.