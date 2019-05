Asselman stunt met zege in eerste rit Yorkshire

Bij de mannen was Asselman pas de tweede Nederlandse ritwinnaar in het vijfjarige bestaan van de Tour de Yorkshire. In 2016 won Danny van Poppel al een rit.



Asselman slaagde er in op de laatste meters het peloton net voor te blijven. Zijn ploeggenoot Boy van Poppel eindigde als vierde. De rit ging van Doncaster naar Selby over 182 kilometer. De tweede plaats was in Selby voor de Italiaan Filippo Fortin, de Belg Jonas Van Genechten werd derde.