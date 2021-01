Assistent-bondscoach Arjan Veurink gaat met ‘baas Sarina’ mee naar de bakermat van het voetbal

Groenewe­gen ernstig bedreigd na crash met Jakobsen: 'Politie stond weken voor de deur’

10:07 Dylan Groenewegen is na het veroorzaken van de val in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen ernstige verwondingen opliep dermate bedreigd dat de wielrenner van Jumbo-Visma politiebewaking nodig had. Dat vertelt de Amsterdammer in het blad Helden.