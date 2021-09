Astana haalt ‘echte kampioen’ Vincenzo Nibali terug

In het lichtblauwe shirt won de Italiaan twee keer de Ronde van Italië (2013 en 2016) en was hij de beste in de Tour de France van 2014. Nibali behaalde in totaal 22 zeges voor Astana. Hij won onder meer de Ronde van Lombardije, het Italiaanse kampioenschap, de Tirreno-Adriatico en negen etappes in de drie grote rondes.

,,Ik ben erg blij om terug te keren bij Team Astana, want voor mij is het een echte familie die me veel heeft gegeven en waarmee ik samen mijn grootste successen heb behaald” aldus Nibali.



,,Nibali behoeft geen introductie. Hij is een échte kampioen en leider”, zegt teambaas Alexandr Vinokoerov. ,,Waarschijnlijk heeft hij de beste jaren van zijn carrière in onze ploeg doorgebracht en ik denk dat het symbolisch is dat hij zo’n geweldige wielercarrière hier zal afsluiten.”