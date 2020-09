Astana vervangt twee renners in Giro-selectie na coronabesmetting

Halep na zege op Begu op herhaling tegen Anisimova

19:18 Simona Halep heeft de derde ronde bereikt op Roland Garros. De als eerste geplaatste Roemeense versloeg in iets minder dan anderhalf uur in twee sets haar landgenote Irina-Camelia Begu: 6-3 6-4. In de derde ronde speelt de Roemeense tegen Amanda Anisimova uit de VS. Het is een herhaling van de kwartfinalepartij van vorig jaar die de Amerikaanse toen verrassend won.