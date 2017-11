Aston Martin wil in 2021 in Formule 1 stappen

Aston Martin stapt waarschijnlijk in 2021 de Formule 1 in als leverancier van motoren. Maar alleen als de regels voor de ontwikkeling van de motoren worden aangepast naar de wensen van het Britse automerk, zegt directeur Andy Palmer tegen de BBC. ,,Ik ga waarschijnlijk voorstellen het te doen.''

Aston Martin heeft de banden in de Formule 1 al aangehaald door vanaf 2018 als hoofdsponsor te fungeren van Red Bull. De renstal van Max Verstappen werkt al anderhalf jaar samen met Aston Martin aan de ontwikkeling van een nieuwe superwagen voor de openbare weg (de Valkyrie), die in 2019 op de markt komt.



Palmer is voorstander van de plannen van de autosportfederatie FIA en de eigenaren van de Formule 1 om vanaf 2020 over te stappen op eenvoudiger, goedkopere en luidruchtiger motoren. ,,Als de regels aan onze criteria voldoen, is het zeer zeker mogelijk dat we gaan meedoen.''

Veranderingen

De baas van Aston Martin zegt dat hij ook betrokken was bij de gesprekken over de voorgestelde veranderingen. ,,De essentie van de plannen is dat de sport meer entertainment wordt en de coureur weer centraal staat. De fans zijn niet geïnteresseerd in verhalen over turbo-opladers.''