Aston Martin wil nog jaren door met Vettel: ‘We zijn heel blij met Sebastian’

Golden Slam Diede de Groot is hip en happening in de VS: Nederland­se duikt met Osaka op in Ni­ke-commerci­als

13 september Wat Novak Djokovic niet voor elkaar kreeg, lukte rolstoeltennisster Diede de Groot wel. Ze won gisteren de US Open en voltooide zo haar als eerste Golden Slam. Het levert haar in Amerika een totaal nieuwe status op. De Groot versloeg haar Japanse rivale Yui Kamiji in de finale met 6-3, 6-2