Astrid, moeder van voetbalster Danique Kerkdijk: ‘Ik weet niet of ik die discipline ook in me zou hebben’

Het begin

,,Al van kleins af aan is Danique dol op de bal. Daar kon ze echt uren zoet mee zijn. Maar ze kon pas op voetbal toen ze 5 jaar was. Hier bij sc Overwetering in het dorp begon ze tussen de jongetjes. Het plezier spatte er af. Toen ze een jaar of 8 was hoorden we van anderen mensen dat ze best goed met de bal overweg kon. We zagen wel dat het lekker ging, maar hadden er verder niet veel kijk op. Toen Danique 13 was kreeg ze een uitnodiging voor een talentendag van FC Twente. Ze werd geselecteerd en mocht bij hen komen voetballen.’’