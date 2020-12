Atalanta - FC Midtjylland

Grosjean gaat snel vooruit en wil starten in laatste GP van dit jaar

13:54 Romain Grosjean hoopt over anderhalve week uit te komen in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste race van dit jaar op de Formule 1-kalender. De 34-jarige Fransman overleefde zondag een zware crash op het circuit van Bahrein maar ligt nog wel in het ziekenhuis voor behandeling van de opgelopen brandwonden.