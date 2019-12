Atalanta met De Roon én scorende Gosens ten koste van Sjachtar naar achtste finale

In Oekraïne kreeg Atalanta in de beginfase grote kansen om op voorsprong te komen. Maar Luis Muriel, Alejandro Gómez en Mario Pasalic hadden het vizier niet op scherp staan. Aan de andere kant leek Viktor Kovalenko de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar zijn treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel.



Datzelfde leek te gebeuren bij Atalanta, toen Timothy Castagne scoorde na een assist van Gómez. Die laatste leek buitenspel te staan toen hij de bal aangespeeld kreeg, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt tóch goedgekeurd: 0-1. De ploeg van De Roon en co had de zo gewenste voorsprong binnen.



Het leek nog een zenuwslopende slotfase te gaan worden in Donetsk, omdat Sjachtar genoeg had aan een punt. Maar toen verdediger Dodô een klein kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg en dus moest vertrekken, werd het vertrouwen bij de Italianen alleen maar groter. Toen Pasalic drie minuten later uit een vrije trap de 0-2 maakte, was het helemaal duidelijk: Atalanta Bergamo gaat naar de laatste zestien van de Champions League en Sjachtar moet na de winterstop verder in de Europa League. Diep in blessuretijd maakte Gosens na een grote defensieve fout bij de thuisploeg nog de derde Italiaanse treffer. Het was voor Gosens, die een Duitse vader en een Nederlandse moeder heeft, zijn eerste Champions League-doelpunt.



De Roon en Gosens speelden de hele wedstrijd bij Atalanta, Hateboer viel in blessuretijd in.