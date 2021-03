Atalanta moet tegen Real Madrid voorbeeld nemen aan de reparaties van Ajax, Inter en Spurs

Return in Champions LeagueWordt het vanavond nog spannend in de Champions League? Met een 2-0 voorsprong op zak lijkt Manchester City vanavond tegen Borussia Mönchengladbach niet meer in de problemen te gaan komen in Boedapest, maar Atalanta hoopt nog te stunten tegen Real Madrid na de 0-1 van 24 februari in Bergamo.

• Atalanta won dit seizoen al bij FC Midtjylland (0-4), Liverpool (0-2) en Ajax (0-1) alle drie de uitwedstrijden in de Champions League. In de Serie A werd er gewonnen bij Lazio (1-4) en AC Milan (0-3), dus waarom zou het dan niet mogelijk zijn om te winnen bij Real Madrid? Atalanta won een jaar geleden bovendien nog met 3-4 bij Valencia. De stadions zijn een jaar later nog altijd leeg. De vraag is of er wel sprake is van thuisvoordeel voor Real Madrid in het kleine Estadio Alfredo Di Stefano, in een seizoen waarin thuisclubs veel vaker verliezen dan voor het ‘coronavoetbal’. Zo verloor Real dit seizoen thuis al van Sjachtar Donetsk (2-3), Cádiz CF (0-1), Deportivo Alavés (1-2) en Levante (1-2). Atalanta is de underdog in Madrid, maar zeker niet kansloos.

• Toch geven de statistiekenbureaus Atalanta slechts een kans van 12 procent, gebaseerd op resultaten uit het verleden. Slechts drie clubs gingen ooit door in de knock-outfase van de Champions League, nadat het de heenwedstrijd thuis met 0-1 had verloren. Dat waren Ajax (in 1996 tegen Panathinaikos), Internazionale (in 2011 tegen Bayern München) en Tottenham Hotspur (in 2019 tegen Ajax door de hattrick van Lucas Moura). Real Madrid ging alle zeven keren door nadat het de heenwedstrijd met 0-1 had gewonnen.

Volledig scherm Ajax won op 17 april 1996 met 0-3 bij Panathinaikos, nadat er in Amsterdam met 0-1 was verloren. © ANP

• Real Madrid won elf van de laatste twaalf wedstrijden tegen Italiaanse tegenstanders. De enige keer dat De Koninklijke niet won was tegen Juventus (1-3) in de kwartfinale in 2018, maar Real had de heenwedstrijd in Turijn toen al met 0-3 gewonnen. Met flink wat geluk ging Real toen dus door, in de periode dat het in vijf jaar tijd vier keer de Champions League won.

• Het grote Real Madrid en het Italiaanse provincieclubje Atalanta uit Bergamo liggen mijlenver uit elkaar qua historie en prestaties, maar hebben ook een overeenkomst. Het zijn de enige twee clubs die bij iedere deelname aan de Champions League doorging naar de knock-outfase. Real Madrid deed dat al 25 keer, Atalanta deed dat vorig seizoen (toen uitgeschakeld door PSG in de kwartfinale) en dit seizoen opnieuw.

Volledig scherm © AFP

• Real Madrid werd de afgelopen twee seizoenen in de achtste finales uitgeschakeld, achtereenvolgens door Ajax en Manchester City. Van 2005 tot 2010 overkwam dat Real liefst zes seizoenen op rij. Bij de laatste drie keer dat Real de kwartfinales wel bereikte, won het de Champions League ook: in 2016, 2017 en 2018.

• Real Madrid kan vanavond de eerste club worden met 600 goals in Europese wedstrijden. De Spaanse grootmacht staat nu op 599 goals na 548 wedstrijden. Alleen FC Barcelona speelde meer Europese wedstrijden: 574 stuks.

• Karim Benzema kan vanavond clublegende Raúl González Blanco passeren. De Fransman, die zaterdag nog twee keer scoorde tegen Elche (2-1 winst), staat nu op 69 goals in de Champions League. Raúl kwam tot 71 treffers in het toernooi. Benzema staat verder nog achter op Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120) en Robert Lewandowski (72). De eerste twee grootheden liggen al uit het toernooi, de Poolse spits van Bayern München speelt woensdagavond de thuiswedstrijd tegen Lazio.

• Benzema gaat vanavond ook Clarence Seedorf (125 optredens) voorbij met zijn 126ste wedstrijd in de Champions League. Real-captain Sergio Ramos, die afgelopen zaterdag zijn rentree maakte na zijn meniscusblessure, staat met 127 duels op de achtste plaats op de lijst met meeste optredens. Iker Casillas voert die lijst nog zeker een halfjaar aan met 177 duels, nadat Cristiano Ronaldo (176 duels) afgelopen week werd uitgeschakeld met Juventus.

Volledig scherm Karim Benzema. © EPA

• Atalanta draait inmiddels al voor het vijfde seizoen mee in de top van de Serie A, maar heeft in Europa nog maar weinig ervaring. De beste prestatie ooit van de club uit Bergamo is het bereiken van de halve finale van de Europa Cup II in 1988, waarin KV Mechelen te sterk was. Het team van Aad de Mos versloeg vervolgens Ajax in de finale. De enige prijs die Atalanta ooit won was de Coppa Italia in 1963. Op 19 mei staat Atalanta weer in de Italiaanse bekerfinale, in San Siro tegen Juventus.

• De drie spelers met de meeste ervaring voor Atalanta in de Champions League (allen 15 duels) zijn vanavond allemaal niet van de partij. Hans Hateboer is geblesseerd, Remo Freuler is geschorst en de Argentijnse aanvoerder Papu Gómez vertrok in januari naar Sevilla na een ruzie met coach Gian Piero Gasperini.

Volledig scherm De geblesseerde Hans Hateboer is vanavond niet van de partij. © Pro Shots / Jasper Ruhe