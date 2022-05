Atleet Emma Oosterwegel uit Diepenveen is klaar voor nieuw seizoen: ‘Alle medailles zijn nu bonus’

Emma Oosterwe­gel troeft Go Ahead Eagles en Thomas Krol af bij Deventer Sportver­kie­zing

Emma Oosterwegel (23) heeft de beste topsportprestatie van het jaar geleverd en daarmee de Deventer Sportverkiezing gewonnen. Ze laat Thomas Krol, die via een videoverbinding aanwezig was, en voetbalclub Go Ahead Eagles achter zich. ,,Soms zie ik de olympische medaille en kan ik het nog niet helemaal beseffen”, reageerde ze direct na de bekendmaking.

18 mei