Atlético aast op James, Barcelona ontkent interesse in Neymar

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Vitesse wil Grot huren van Leeds

Vitesse is in verregaande onderhandeling met Jay-Roy Grot. De aanvaller is in Arnhem gesignaleerd voor de medische keuring. De eredivisionist wil hem voor een jaar huren van Leeds United. Grot (21) is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij genoot zijn voetbalopleiding bij NEC.



Nadat hij in 2017 onder coach Ernest Faber doorbrak in Nijmegen, maakte hij de transfer naar Leeds United. Daarmee was een som van circa 800.000 euro gemoeid. Grot staat nog tot juli 2021 onder contract bij Leeds. Maar voor komend seizoen komt hij op Elland Road niet in de plannen voor. Vorig seizoen werd de aanvaller al verhuurd aan VVV-Venlo. In 33 competitieduels bij de Limburgse club maakte de grote en sterke Grot zes goals.

Volledig scherm © BSR Agency

Atlético Madrid heeft een oogje op James Rodríguez

Volledig scherm James Rodríguez in het trainingsshirt van Colombia. © AFP Wellicht wordt James Rodríguez de volgende speler die naar Atlético Madrid trekt. De ploeg van Diego Simeone trok deze transferperiode eerder al de portemonnee voor Felipe (20 miljoen euro, FC Porto), Marcos Llorente (30 miljoen euro, Real Madrid) en João Félix (126 miljoen euro, Benfica). De Colombiaanse spelmaker, nu nog onder contract bij stadsgenoot Real Madrid, zou volgens het Spaanse radiostation Cadena SER in de nadrukkelijke belangstelling staan van Atlético. Als Ángel Correa of ​​Vitolo vertrekt, zal de club werk maken van zijn komst. Ook Napoli is nog altijd geïnteresseerd in de diensten van James. De spelmaker, die op dit moment met Colombia actief is op de Copa América, zou echter zijn voorkeur geven aan een toekomst in zijn huidige woonplaats.

FC Barcelona ontkent interesse in Neymar

Jordi Cardoner, de vice-voorzitter FC Barcelona, heeft ontkend dat de Spaanse club Neymar probeert terug te halen. ,Waarschijnlijk wil Neymar terug naar Barca, maar we hebben dat onderwerp hier niet besproken,” zegt hij. In zijn vier seizoenen in FC Barcelona scoorde Neymar 105 doelpunten en won hij de Champions League, het WK voor clubs, twee Spaanse landstitels en drie keer de Copa del Rey. Zijn twee seizoenen bij Paris Saint-Germain zijn niet geworden wat Neymar en de Franse topclub er van hadden gehoopt.

PEC wil Kersten na vertrek Van den Berg

Volledig scherm Sam Kersten heeft bij FC Den Bosch nog een contract tot medio 2022. © BSR Agency PEC Zwolle richt na de transfer van Sepp van den Berg naar Liverpool het vizier op Sam Kersten. De Overijsselse club heeft zich bij FC Den Bosch officieel gemeld voor de 21-jarige centrumverdediger uit Ravenstein. Volgens zaakwaarnemer René Wagelaar, die de belangen van Kersten behandelt, wil de speler zelf ook graag hogerop. ,,Dit is een hele mooie kans voor hem. Hopelijk komen de twee clubs eruit.”



Kersten heeft bij FC Den Bosch nog een doorlopend contract tot 2022 en zal daar dus niet zomaar mogen vertrekken. Bovendien kan FC Den Bosch elke cent goed gebruiken nu er nog steeds geen duidelijkheid is over de overname van de club door geldschieter Kakhi Jordania.



Kersten maakt sinds het seizoen 2016/2017 deel uit van de hoofdmacht van FC Den Bosch. In de voorbije drie seizoenen kwam hij tot 74 competitieduels. De laatste twee jaar was hij vaste keus in het hart van de defensie.

Fortuna verhuurt Semedo aan OFI Kreta

Volledig scherm Lisandro Semedo kwam afgelopen seizoen tot 28 duels bij Fotuna. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency Fortuna Sittard heeft Lisandro Semedo komend seizoen niet nodig. De Limburgse voetbalclub verhuurt de Portugese aanvaller aan OFI Kreta uit Griekenland.



Semedo speelt sinds twee jaar voor Fortuna. Het voorbije seizoen, waarin Fortuna zich wist te handhaven op het hoogste niveau, deed hij mee in 28 competitiewedstrijden. Semedo scoorde daarin drie keer.



Fortuna neemt verder afscheid van Anthony Syhre. De Duitse verdediger kwam door een zware blessure nauwelijks aan spelen toe. Hij gaat op zoek naar een nieuwe club.

Tsjechische verdediger in beeld bij Vitesse

Vitesse wil Tomas Hajek aantrekken. De Tsjech is in gesprek met de Arnhemse club. Hij kan een meerjarig contract tekenen bij de Gelderse eredivisionist.

Hajek (27) staat onder contract bij Viktoria Plzen. Maar de centrale verdediger mag bij de Tsjechische club vertrekken. Afgelopen seizoen werd hij al uitgeleend aan Mlada Boleslav, ook een club in Tsjechië.

Vitesse wil Hajek als versterking centraal achterin. De club heeft zich al verzekerd van de diensten van Armando Obispo, die is gehuurd van PSV.

Droomtransfer Van den Berg: van PEC naar Liverpool

Sepp van den Berg heeft vanochtend een meerjarig contract bij Liverpool getekend. De winnaar van de Champions League maakte de komst van de 17-jarige verdediger vandaag wereldkundig. PEC Zwolle ontvangt bijna 2 miljoen euro voor de jeugdinternational. Lees hier meer.

Opnieuw Spaanse verdediger voor NAC

Na Nacho Monsalve, die overkomt van FC Twente, heeft NAC met Riera Canadall een tweede breker uit Spanje voor het hart van de defensie op de kop getikt. In beide gevallen zijn ze transfervrij opgehaald door technisch directeur Tom Van Den Abbeele die houdt van pure verdedigers die bovenal eerst hun man uitschakelen.

Riera heeft meer dan honderd wedstrijden in de Segunda División B in de benen en weet dus wat het is om op een lager niveau de strijd aan te gaan.

De centrale verdediger tekent voor twee jaar met een optie voor een extra jaar en sluit maandag in Zundert aan. De statistieken van Canadell verraden dat hij gemaakt is voor het betere sloopwerk en de fysieke confrontaties niet schuwt. De afgelopen drie seizoenen werd hij bij Celta B en Villarreal B achtereenvolgens elf, negen en negen keer op de bon geslingerd.

Volledig scherm Riera © NAC

Braziliaan Neto volgt Cillessen op bij Barcelona

Volledig scherm Neto verricht een fraaie redding voor Valencia tegen Eibar. © EPA Twee dagen nadat Jasper Cillessen FC Barcelona verruilde voor Valencia, bewandelt Norberto Murara de omgekeerde weg. De Braziliaanse doelman, beter bekend onder zijn voetbalnaam Neto, tekent in Camp Nou een contract voor twee seizoenen.



De 29-jarige Neto speelde sinds 2017 voor Valencia en stond in totaal in 67 competitieduels onder de lat. Eerder was hij twee jaar lang reservedoelman bij Juventus. Die rol zal hij bij Barcelona gaan vervullen achter de Duitse eerste keus Marc-André Ter Stegen.

Sheraldo Becker van ADO naar Bundesliga-debutant

Sheraldo Becker verruilt de eredivisie voor de Bundesliga. De 24-jarige buitenspeler tekent voor vier jaar bij Union Berlin, dat onlangs voor het eerst in de clubhistorie promoveerde naar het hoogste niveau in Duitsland. Becker komt over van ADO Den Haag, waar hij een aflopend contract had.

Afgelopen seizoen kwam Becker in het shirt van ADO in 33 wedstrijden tot zeven goals. Ook bereidde hij tien treffers voor.

,,Dit is een grote stap voor mij. Het is mijn eerste buitenlandse avontuur”, aldus Becker, die in Nederland verder uitkwam voor Jong Ajax en PEC Zwolle.

Ruiter reservedoelman bij PSV

Robbin Ruiter heeft een tweejarig contract getekend bij PSV. De 32-jarige doelman uit Volendam komt transfervrij over van Sunderland. ,,Ik heb geen moment getwijfeld toen PSV zich meldde”, reageert Ruiter, die met PSV ook een optie voor een derde seizoen overeen kwam. Ruiter was vorig seizoen reservekeeper bij Sunderland op het derde niveau in Engeland. Daarvoor keepte hij bij FC Utrecht, waar hij in vijf seizoenen ruim 130 wedstrijden keepte. ,,Ik vind het geweldig dat ik nu de kans krijg om me te laten zien bij een topclub in Nederland. Bij een club als PSV is er een dynamiek die je bij veel andere clubs niet treft. Daar kijk ik erg naar uit”, aldus Ruiter.

,,We hebben op dit moment met Jeroen Zoet en Mike van de Meulenhof twee fitte keepers voor de A-selectie,” vertelt De Jong. ,,Lars Unnerstall en Yanick van Osch zijn aan het revalideren, Hidde Jurjus vertrekt vandaag nog en in Luuk Koopmans is dermate veel interesse dat een vertrek in de lijn der verwachting ligt. Daarom wilden we graag een ervaren doelman aan de groep toevoegen. Robbin is een prima keeper, topfit en direct inzetbaar. We zijn blij dat hij voor PSV heeft gekozen.”

Volledig scherm Robbin Ruiter stopt een penalty namens Sunderland. © Sunderland

João Félix voor megabedrag naar Atlético

Atlético Madrid lijkt de slag om João Félix (19) te hebben gewonnen. Benfica laat weten dat het een bod van 126 miljoen euro voor het grote aanvallende talent heeft ontvangen. Félix heeft in zijn contract staan dat hij Benfica voor 120 miljoen euro mag verlaten. De kampioen van Portugal benadrukt dat Atlético Madrid de transfersom in gedeelten wil betalen. Daarom zou de clausule van 120 miljoen euro niet gelden. Félix moet bij Atlético de opvolger worden van Antoine Griezmann, de Fransman die heeft aangegeven dat hij wil vertrekken. Het grote talent van Portugal debuteerde onlangs in de nationale ploeg. Hij had met vijftien doelpunten en zeven assists een redelijk aandeel in de landstitel van Benfica.

Atlético betaalde nog nooit zoveel geld voor een speler. Het record staat sinds vorig seizoen op 72 miljoen euro, dat de Madrilenen toen aan AS Monaco betaalden voor Thomas Lemar. Félix zou in het rijtje grootste transfers ooit op de vijfde plaats komen te staan, achter Neymar (222 miljoen euro), Kylian Mbappé (180 miljoen euro), Philippe Coutinho (160 miljoen euro) en Ousmane Dembélé (105 miljoen euro).

Volledig scherm João Félix kan voor een megabedrag naar Atlético Madrid vertrekken. © BSR Agency