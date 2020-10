Atlético-doelman Oblak: voor Simeone hoef je niet bang te zijn

Kelderman ligt niet wakker van twee tellen verlies: ‘Vandaag goed doorgeko­men’

20 oktober Wilco Kelderman verloor in de zestiende etappe van de Ronde van Italië twee seconden op rozetruidrager João Almeida en de nummer twee in het algemeen klassement zag zijn achterstand op de Portugees oplopen naar 17 tellen. ,,Maar uiteindelijk gaat het niks uitmaken”, reageerde de wielrenner bij de NOS op zijn tijdverlies. ,,Ik zag het niet echt aankomen, maar had wel rekening gehouden met een aanval van Almeida. Daarom zat ik ook bij hem in het wiel.”