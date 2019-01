Atlético huurt Morata, Fortuna haalt Zeka

De transfermarkt is nog vier dagen geopend. Mis tot die tijd niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Morata tekent bij Atlético

Alvaro Morata speelt de komende anderhalf jaar voor Atlético Madrid. De Spaanse aanvaller wordt door Chelsea verhuurd aan de Madrilenen. Morata heeft vanmiddag zijn contract ondertekend nadat de medische keuring van gisteren succesvol is verlopen.



Morata speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Atlético, maar koos uiteindelijk voor Real Madrid waar hij ook in het eerste terecht kwam. Na een paar seizoenen koos hij voor Juventus, waarna hij in 2016 weer terugkeerde bij Real. Een jaar later stapte hij over naar Chelsea. Morata speelde 27 wedstrijden voor Spanje waarin hij 13 keer trefzeker was.

Fortuna haalt Zeka

Agim Zeka vervolgt zijn voetballoopbaan bij Fortuna Sittard. De 20-jarige buitenspeler komt over van Lille en ondertekent in Limburg een contract voor anderhalf jaar.



Zeka trainde op proef al een kleine maand mee bij Fortuna, de huidige nummer tien van de eredivisie. De in Duitsland geboren Albanees voetbalde eerder in Kosovo bij FC Prishtina en in Albanië bij KF Skënderbeu. Lille verhuurde Zeka twee keer aan Portugese clubs, Varzim SC en Leixões SC.

FC Twente huurt Hamdaoui van De Graafschap

Volledig scherm Mo Hamdaoui © Paul Meima/Pro Shots Mohamed Hamdaoui (24) speelt het komende half jaar voor FC Twente. De linkerspits wordt gehuurd van De Graafschap.



Hamdaoui kwam in de zomer over van Telstar. Hij maakte vooral in de nacompetitie veel indruk. In Doetinchem kwam het niet tot een doorbraak. De lichtvoetige speler stond maar een keer in de basis en viel drie keer. Hij moet bij Twente het gat opvullen wat is ontstaan na het wegvallen van Rafik Zekhnini.



Dylan George staat op het punt te vertrekken bij Twente. De vleugelspits wordt verhuurd aan Helmond Sport.

Van Aken mag niet vertrekken bij Sheffield

Volledig scherm Joost van Aken © Sheffield Joost van Aken stond in de belangstelling van onder meer PEC Zwolle, maar de verdediger mag niet vertrekken van Sheffield Wednesday. Volgens zijn zaakwaarnemer heeft trainer Steve Bruce besloten dat Van Aken niet verhuurd mag worden, omdat hij hem nog nodig heeft. ,,Een verhuur is niet langer bespreekbaar”, aldus Johan Hansma tegenover VI. Ook Emmen en NAC hadden interesse in Van Aken.

Afellay weg bij Stoke

Volledig scherm Ibrahim Afellay © REUTERS Ibrahim Afellay is per direct vertrokken bij Stoke City. Het contract van de middenvelder is ontbonden, zo laat de club uit het Championship weten. De verbintenis van Afellay bij Stoke liep nog tot deze zomer, maar nu mag de voormalig PSV-er na drieëenhalf jaar al op zoek naar een nieuwe club. Afellay kwam al lange tijd niet meer uit voor Stoke, mede vanwege blessures.

Heerenveen wil Engels talent van West Ham

Behalve in de Deense verdediger Andreas Skovgaard en aanvaller Vaclav Cerny van Ajax is SC Heerenveen ook geïnteresseerd in het Engelse talent Reece Oxford, een twintigjarige centrale verdediger van West Ham United. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Oxford speelde vorige seizoen op huurbasis nog bij Borussia Mönchengladbach in de Duitse Bundesliga. Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen was vrijdag in Londen om over een huurconstructie te onderhandelen. Heerenveen moet en wil zich deze maand zowel verdedigend als aanvallend versterken. Dave Bulthuis, Nicolai Naess, Marco Rojas en Arber Zeneli verlieten de club de afgelopen periode. De transfermarkt is tot en met donderdag geopend.

Volledig scherm Reece Oxford. © AP

Carrasco vervanger van Perisic bij Inter Milaan?

Volledig scherm Yannick Carrasco. © Getty Images Nu Ivan Perisic Internazionale heeft laten weten graag te willen vertrekken (Arsenal heeft serieuze interesse), heeft dat mogelijk consequenties Yannick Carrasco. De Belgische aanvaller staat hoog op het verlanglijstje van de Italiaanse club, zo meldt Het Laatste Nieuws. Inter zocht via makelaars toenadering tot het Dalian Yifang om over Carrasco te praten. De Rode Duivel stapte vorig jaar van Atlético Madrid over naar China.

Espanyol haalt topscorer van China

Volledig scherm Wu Lei © Getty Images Espanyol heeft Wu Lei aangetrokken. De Chinese aanvaller komt over van Sjanghai SIPG, waarmee hij afgelopen jaar kampioen werd van de Super League. De 27-jarige Wu Lei kroonde zich met 27 doelpunten ook tot topscorer van de hoogste divisie in China.



De rechtsbuiten debuteerde in 2006, op een leeftijd van 14 jaar en 287 dagen. Wu Lei is daarmee de jongste debutant ooit in het Chinese voetbal. Mede dankzij zijn doelpunten klom Sjanghai SIPG van de derde divisie op naar de Super League, met het kampioenschap van afgelopen jaar als bekroning.



Met bijna 170 doelpunten is Wu Lei de topschutter aller tijden van de ploeg uit Sjanghai. Hij gaat zijn geluk nu beproeven in La Liga bij Espanyol, dat in handen is van een Chinese investeringsmaatschappij. De international stond ook in de belangstelling van Engelse clubs uit de Premier League.

Rabiot wijst Spurs af en kiest voor Liverpool

Volledig scherm Adrien Rabiot © AP Adrien Rabiot kan komende zomer transfervrij vertrekken bij PSG, dus mochten de Parijzenaars nog willen cashen, dan moeten ze de middenvelder nog deze periode verkopen. Tottenham Hotspur zou geïnteresseerd zijn, maar Rabiot zelf ziet een verblijf in Londen niet zitten. De Fransman zou liever kiezen voor de rauwe industriestad Liverpool.

Willem II verhuurt Branderhorst aan NEC

Keeper Mattijs Branderhorst maakt het seizoen af bij NEC. Hij wordt gehuurd van Willem II, waar hij dit seizoen pas in één competitieduel in actie kwam. Hij keepte ook de eerste twee bekerwedstrijden. Branderhorst sluit per direct aan bij de Nijmeegse selectie.

Volledig scherm Mattijs Branderhorst. © ANP Pro Shots ,,NEC is een mooie en grote club met ambities, die momenteel niet staat waar zij hoort te staan”, aldus Branderhorst. ,,Deze tweede seizoenshelft wil ik er, samen met iedereen bij de club, alles aan gaan doen om de huidige situatie om te keren en om deelname aan de play-offs af te dwingen.”



De doelman komt uit de gedeelde jeugdopleiding van Willem II en RKC. De Tilburgse club verhuurde hem ook een periode aan MVV waar hij tot zes duels kwam. Voor Willem II keepte hij in totaal 27 wedstrijden.

Giroud lonkt naar Ligue 1

Volledig scherm Gonzalo Higuain wordt gewisseld voor Olivier Giroud © Getty Images Olivier Giroud voelt dat zijn dagen bij Chelsea geteld zijn. De komst van de andere wereldster Gonzalo Higuain zorgen ervoor dat een plekje op de bank zeker lijkt voor de Fransman en de spits wil dus ook vertrekken bij Chelsea. ,,Ik vind Marseille en Lyon twee geweldige club”, vertelt Giroud nadat hem werd gevraagd naar de nodige geruchten. ,,Ik heb een tijdje geleden gezegd dat de Premier League prioriteit had, maar we zien nu wel.”

Heerenveen trekt aan Vaclav Cerny

Volledig scherm Vaclav Cerny. © ANP Pro Shots Heerenveen hoopt Vaclav Cerny vandaag te overtuigen om het seizoen op huurbasis af te maken in het Abe Lenstra-stadion. De 21-jarige vleugelaanvaller moet de opvolger worden van Arber Zeneli, die zaterdag tot een persoonlijk akkoord kwam met Stade de Reims. Heerenveen was het met de Franse middenmoter eerder al eens over de transfersom van een kleine 4 miljoen euro. Ajax wil wel meewerken aan een verhuur, maar een verkoop van Cerny is onbespreekbaar. De Amsterdammers geloven nog steeds in de potentie van de Tsjech.