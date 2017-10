Atlético krijgt de muur van Qarabag niet gesloopt

Yannick Carrasco en Antoine Griezmann verzuimden Atlético in de eerste helft op voorsprong te schieten in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Na rust was de thuisploeg lang gelijkwaardig aan de formatie die zaterdag Barcelona nog knap op 1-1 hield. Dat veranderde toen Qarabag na 75 minuten met tien man verder moest. De Zuid-Afrikaan Dino Ndlovu werd het veld uitgestuurd met een tweede gele kaart. Fernando Torres was in de slotfase nog dicht bij een doelpunt maar kopte de bal over het doel.

Met het gelijkspel lijkt Atlético, dat vanavond duidelijk de betere ploeg was, in Groep C weinig op te schieten. De Spanjaarden hebben nu twee punten uit de eerste drie wedstrijden. Voor Qarabag betekende de remise het eerste puntje uit de clubhistorie in de Champions League.



De andere twee ploegen uit de poule, Chelsea (zes punten) en AS Roma (vier punten) treffen elkaar vanavond om 20.45 uur in Londen. Deze kraker is te volgen in ons liveblog.