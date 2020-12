Atlético moet feestje uitstellen door late tegentreffer B-ploeg Bayern

Column ­Grosjean klauterde uit de hel: een gevaarlij­ke sport iets minder gevaarlijk ­maken, het kán

12:25 Dat F1-coureur Romain Grosjean zondag in Bahrein levend uit de vuurzee kwam, was volgens columnist Thijs Zonneveld geen wonder en geen ingreep van boven. ‘Het was het gevolg van een mentaliteitsverandering binnen de Formule 1.’