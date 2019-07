Atlético wil transfer Griezmann blokkeren, Letschert naar HSV

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Atlético Madrid wil transfer Griezmann blokkeren

Atlético Madrid heeft de leiding van La Liga gevraagd om de transfer van Antoine Griezmann te blokkeren. De Franse aanvaller verhuisde deze zomer voor 120 miljoen euro van Atlético naar FC Barcelona. Volgens de Madrilenen moet Barcelona echter meer geld betalen en dus willen ze dat La Liga ingrijpt. ,,Atlético heeft een klacht ingediend”, zei voorzitter Javier Tebas van de hoogste klasse in Spanje. “Ze zetten vraagtekens bij deze transfer. Het proces is nu gaande. Het is mogelijk om een transfer te blokkeren. La Liga moet hier een beslissing over nemen.”

In het contract van Griezmann stond een gelimiteerde afkoopsom van 200 miljoen euro. Per 1 juli ging dat bedrag echter omlaag naar 120 miljoen. FC Barcelona maakte die geldsom onlangs over en presenteerde vervolgens de Fransman als aanwinst. Griezmann maakte gisteren al zijn officieuze debuut voor de club, net als Frenkie de Jong. Chelsea won in Japan met 2-1.

De aanvaller bracht op 14 mei al naar buiten dat hij zou vertrekken uit Madrid. Volgens Atlético had Griezmann toen al een deal gesloten met FC Barcelona en moeten de Catalanen dus de afkoopsom betalen die toen nog gold, 200 miljoen euro.

Volledig scherm Antoine Griezmann bij zijn debuut voor FC Barcelona gisteren. © REUTERS

Letschert gaat duo vormen met Van Drongelen

Het centrale verdedigingsduo van HSV zal dit seizoen zeer waarschijnlijk vaak gaan bestaan uit de Nederlanders Rick van Drongelen en Timo Letschert. De 20-jarige Van Drongelen doet het al twee seizoenen goed bij HSV en overtuigde de 26-jarige Letschert om ook naar de gevallen grootmacht uit Hamburg te komen. Letschert wordt voor een jaar overgenomen van Sassuolo. De club uit de Serie A verhuurde Letschert vorig seizoen al aan FC Utrecht, dat de verdediger drie jaar geleden voor 3,5 miljoen euro aan Sassuolo verkocht.

HSV English on Twitter We are delighted to welcome our new signing, Timo Letschert, who signs from Sassuolo on a one-year deal ✍️ 🗣️: "I spoke with Rick van Drongelen about the club and its fans. He was glowing in his appraisal and only told me good things." More👉https://t.co/cOLQaARHQm #nurderHSV

PSV legt Michal Sadílek langer vast

PSV gaat Michal Sadílek op korte termijn langer vastleggen. De 20-jarige Tsjech tekent snel een nieuwe verbintenis tot midden 2022 en PSV bedingt een extra optiejaar.



De verlenging van Sadílek is voor PSV van groot belang, omdat hij nu al van grote waarde voor het elftal is en voor hem in de toekomst een nog grotere rol in het verschiet lijkt te liggen. Het talent geldt als een aanjager voor een elftal, die de grenzen durft op te zoeken.



Momenteel gebruikt Mark van Bommel het jonge talent als linksback. Sadílek kan ook op het middenveld op meerdere posities uit de voeten. Hij was de aanvoerder in het elftal waarmee trainer Mark van Bommel in seizoen 2017-2018 landskampioen werd met PSV bij de A-junioren.

Volledig scherm Michal Sadílek. © BSR Agency

Chelsea breekt contract ex-Vitessenaar open

Het contract van Jake Clarke-Salter is opengebroken tot medio 2022. Dat maakte Chelsea woensdag bekend. De oude verbintenis van de ex-huurling van Vitesse liep nog twee jaar door. Toch zal de verdediger niet op Stamford Bridge schitteren komend seizoen. Birmingham City huurt hem, nadat het eerder al Daniel Crowley van Willem II aantrok. Met die transfer was een bedrag van 800.000 euro gemoeid.

Volledig scherm England U21's Jake Clarke-Salter © BSR Agency

Willem II haalt Holmén als vervanger Meissner

Willem II kan de zoektocht naar defensieve versterking staken. Sebastian Holmén was sinds 1 juli transfervrij. De 27-jarige verdediger speelde de drieënhalf jaar daarvoor in Rusland voor Dinamo Moskou. De Tilburgse club moest de transfermarkt op om een vervanger te vinden voor Thomas Meissner die naar Puskás Akadémia FC vertrok.

Hoeness: Nog geen verklaring over vertrek

President Uli Hoeness geeft pas eind augustus een officiële verklaring over zijn mogelijke vertrek bij Bayern München. Dat verklaart de oud-international tegenover het sportmagazine Kicker. Eerder liet Bild weten dat het vertrek van de topman, de langst zittende in de Bundesliga, definitief is.



Hoeness zou zijn taken overdragen aan Herbert Hainer, voormalig CEO van sportfabrikant Adidas. Deze zit bij de Duitse kampioen al in de raad van toezicht.



Hoeness voetbalde tussen 1970 en 1979 bij Bayern München en werd met het Duitse elftal Europees- en wereldkampioen. Na zijn actieve loopbaan trad hij onmiddellijk in een leidinggevende functie in dienst bij de club.

Volledig scherm Uli Hoeness. © BSR Agency

Hassan verkast naar Aston Villa

Aston Villa heeft een nieuwe aanvaller gestrikt. Mahmoud Hassan komt over van het Turkse Kasimpasa voor een kleine 10 miljoen euro, meldt de BBC. ,,We kijken erg uit om met ‘Trez’ samen te werken", zei hoofdtrainer Dean Smith over zijn nieuwe 24-jarige vleugelaanvaller. ,,Hij is het type speler dat we zochten.”

Volledig scherm Mahmoud 'Trezeguet' Hassan (R). © AFP

Maguire toch niet naar City

Blijft Harry Maguire alsnog bij Leicester City? Verkast hij toch naar Manchester City of gaat United alsnog met de verdediger aan de haal? Het transferspel rondom Maguire draait op volle toeren. De clubs uit de Engelse industriestad zijn met elkaar in een oorlog verwikkeld, meldt Sky Sports. De overstap naar de landskampioen leek in kannen en kruiken, maar Maguire zelf heeft de wens uitgesproken ooit voor United te willen spelen. Met een bedrag van 90 miljoen euro wordt hij de duurste verdediger ooit, maar voor die transfersom wil Leicester City hem eigenlijk niet kwijt. De oorlog rondom de handtekening van de international duurt voorlopig voort.

Volledig scherm Harry Maguire. © BSR Agency

Toekomst Bale nog ongewis

Voor de International Champions Cup scoorde Gareth Bale namens Real Madrid, als invaller. Maar zijn toekomst is daar niet mee veranderd, zegt trainer Zinedine Zidane tegen de BBC. ,,Hij speelde een goede wedstrijd en ik ben blij voor hem. Maar er is niets veranderd de afgelopen dagen, je kent de situatie rondom Gareth.” De Welshman wordt deze zomer al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur of China, waar hij het astronomische bedrag van één miljoen euro per week kan verdienen.

Bekijk hieronder wat Real Madrid-coach Zinedine Zidane zegt over Gareth Bale:

Chelsea doet Hudson-Odoi riant voorstel

De 18-jarige Callum Hudson-Odoi van Chelsea wordt al langere tijd begeerd door Bayern München. De Duitse topclub is naarstig op zoek naar versterkingen op de vleugels na het afzwaaien van Franck Ribéry en Arjen Robben. Bayern had de jonge Engelsman op ‘t oog, maar van een deal lijkt het niet te komen. The Blues, die deze zomer vanwege een sanctie geen spelers kunnen aantrekken, hebben Hudson-Odoi een indrukwekkend vijfjarig contract aangeboden voor dik tien miljoen euro per jaar, zo melden Britse media.

Volledig scherm Callum Hudson-Odoi in duel met Liverpools Andrew Robertson. © EPA

Newcastle United betaalt 44 miljoen euro voor Braziliaanse spits

Newcastle United heeft haar clubrecord verbroken voor een nieuwe spits. De 22-jarige Braziliaan Joelinton Cassio Apolinário de Lira (voetbalnaam Joelinton) komt voor liefst 44 miljoen euro over van Hoffenheim, waar hij vorig seizoen elf keer scoorde in 35 wedstrijden. Eerder speelde Joelinton in eigen land voor Sport Recife en in Oostenrijk voor Rapid Wien. De 1,86 meter lange spits tekende een zesjarig contract bij Newcastle United.