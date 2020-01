ATP Cup staat in sets met 1-0 voor tegen Davis Cup

Volledig scherm Vlnr: Nikola Milojevic, Dusan Lajovic, Novak Djokovic, captain Nenad Zimonjic en Viktor Troick © EPA Door Rik Spekenbrink



Rafael Nadal en Novak Djokovic waren eensgezind. Twee landenwedstrijden, twee toernooien die zich allebei een officieus ‘WK tennis’ noemen, zes weken na elkaar, dat is te veel. De ATP en de ITF, de organisator van de aloude Davis Cup, moeten snel om tafel om beide evenementen samen te voegen, vinden de nummers 1 en 2 van de wereld.



De Davis Cup kende in november in Madrid de eerste editie nieuwe stijl, met een finaleweek met 18 landen. In Australië zag deze maand de ATP Cup het levenslicht. Welk toernooi heeft meer bestaansrecht?

Het format

Veel verschillen beide toernooien niet, qua opzet. Twee landen spelen tegen elkaar, eerst in een groepsfase, daarna in de knock out-fase. Een ontmoeting bestaat uit twee enkelpartijen en een dubbel. Maar waar de ATP Cup het toch wint van de Davis Cup is dat afsluitende dubbelspel. In de derde set wordt een match tiebreak (tot 10 punten) gespeeld en op deuce één beslissend punt. Dat maakt de partijen attractiever.

De innovaties

De ATP staat bekend als gezonde en vooruitstrevende bond. De ATP Cup was ook een succes vanwege een aantal innovaties. Zo was er een video review, niet te verwarren met de challenges, al jaren gemeengoed in het tennis. Met een review kan een speler een bepaalde situatie laten terugkijken. Bijvoorbeeld of een bal twee keer heeft gestuiterd, of dat een volley door een speler net aan de verkeerde zijde van het net is geraakt. Geen systeem dat elke partij wordt gebruikt, maar de keren dat de scheidsrechter als VAR optrad, was het wel direct een toevoeging.



Ook een geslaagd experiment: de team zones. In plaats van alleen een captain op de bank, zoals bij de Davis Cup, hadden beide landen een hoek van de baan. Met de coach op het voorste bankje en direct daar achter de spelers en andere stafleden. De interactie en support waren groot. Op een tablet kon iedereen statistieken raadplegen en met de speler bespreken.

Volledig scherm De teamzone van Australië © Getty Images

Het publiek

Natuurlijk waren niet alle partijen even hoogstaand op de ATP Cup. Met de nummers 448, 678 en 818 op de baan bij bijvoorbeeld Georgië, Bulgarije en Moldavië waren de tribunes in Perth, Brisbane en Sydney soms vrij leeg. Toch beklijven de beelden van dolenthousiaste en luidruchtige fans. De ATP Cup trok liefst 220 duizend toeschouwers, en dat in een land dat wellicht grotere zorgen heeft dan sport. Wat wel helpt is dat het momenteel zomervakantie is in Australië. De zonnige stadions ogen vrolijker dan beelden van een indoor achterafbaan in het Caja Mágica, waar Nederland en Kazachstan bijvoorbeeld tegen elkaar speelden in Madrid.

Volledig scherm © REUTERS

De captains

De beste spelers van alle 24 deelnemende landen mochten een captain kiezen voor de ATP Cup. Dat hoefde dus niet de Davis Cup-captain te zijn. Zo zagen we Boris Becker, Thomas Muster, Tim Henman en Marat Safin weer eens op de baan.

Het niveau