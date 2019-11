ATP Finals: lucratief, prestigieus en nummer 1-positie staat op het spel

Sinds 1970 worden de ATP Finals georganiseerd. De locatie is altijd wisselend geweest, maar sinds 2009 is Londen de standplaats van het toernooi. In 2021 neemt Turijn het stokje van Londen over en is de Pala Alpitoure, iets ten zuiden van het Olympisch Stadion, de accommodatie. Dit jaar en in 2020 worden de ATP Finals dus nog 'gewoon’ in de O2 Arena afgewerkt.



Dit jaar mogen de acht beste spelers van de ATP-ranking meedoen aan de Finals. Zij worden ingedeeld in twee groepen: Groep André Agassi en Groep Bjorn Borg. De beste twee spelers van een groep gaan door naar de halve finales, waarin zij de nummers 1 en 2 van de andere groep treffen. Op zondag 17 november wordt de finale gespeeld en weten we wie de opvolger is geworden van Alexander Zverev.