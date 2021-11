ATP Finals: Zege Djokovic, Roeblev klopt Tsitsipas

Novak Djokovic is de ATP Finals in Turijn begonnen met een overtuigende zege op de Noor Casper Ruud. De Servische nummer 1 van de wereld won in twee sets: 7-6 (4) 6-2.

In het eerste bedrijf bood de 22-jarige Ruud nog moedig tegenstand en had Djokovic een tiebreak nodig om de set te winnen, maar in de tweede set denderde Djokovic met zeer sterk serveren over de jonge Noor heen. Voor Ruud was het zijn debuutpartij op het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van afgelopen jaar.

Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege in de ATP Finals. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015. De 34-jarige Serviër won afgelopen jaar de grandslamtoernooien Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maar wist de US Open niet te winnen. Hij eindigt wel voor het zevende jaar op rij als nummer 1 van de wereld en is daarmee recordhouder.

Roeblev

In dezelfde groep versloeg Andrey Roeblev de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets. Na 1 uur en 31 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-4 6-4. Roeblev speelde een puike partij tegen de nummer 4 van de wereld. Hij kreeg in beide sets niet één keer een breekpunt tegen en hij benutte er vijf van de zeven die hij afdwong op de service van Tsitsipas. Beide spelers kwamen voor de achtste keer tegen elkaar uit. De onderlinge stand is nu weer gelijk: 4-4.

WTA Finals

De Poolse tennisster Iga Swiatek nam met een overwinning afscheid van de WTA Finals in Mexico. De nummer 9 van de wereld versloeg in de laatste poulewedstrijd de Spaanse Paula Badosa in twee sets: 7-5 6-4. Het duel in Guadalajara was niet meer van belang voor de eindstand in de groep. Swiatek was door twee eerdere nederlagen al uitgeschakeld voor een plek bij de laatste vier en Badosa had zich dankzij twee overwinningen als groepswinnares al geplaatst voor de halve finales.

In de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag speelt Aryna Sabalenka uit Belarus tegen Maria Sakkari uit Griekenland. De winnares gaat met Badosa naar de laatste vier. De Spaanse speelt in de halve finales tegen haar landgenote Garbiñe Muguruza, de nummer 2 van de andere poule. De Estse Anett Kontaveit komt in de andere halve eindstrijd uit tegen Sabalenka of Sakkari.

