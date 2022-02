ATP Rotterdam: volledige top drie plaatsingslijst naar halve finales

In de eerste set ging de strijd gelijk op. Auger-Aliassime miste in de eerste servicegame van Norrie een breekkans en daarna duurde het pas tot in de achtste game dat de jonge Canadees, hij is pas 21, nieuwe breekkansen kreeg. Ditmaal pakte hij ze wel en op 5-3 kon hij serveren voor de set. Bij dat vooruitzicht leek Auger-Aliassime te bevriezen. Hij stond binnen een mum van tijd met 0-40 achter en op het tweede breakpunt sloeg Norrie toe. De Brit kwam terug tot 5-5, waarna Aliassime zijn servicegame hield. Sterker nog, de Canadees leek nu geen last meer van zenuwen te hebben, speelde een aantal fantastische punten en pakte op zijn tweede breakpunt zelfs de set.

De tweede set leek een prooi te worden voor Norrie na een vlugge break in de derde game. De Brit wist de voorsprong echter niet vast te houden en in de achtste game brak Auger-Aliassime terug. Een aantal spannende games volgden, waarin het niveau hoog was en de rally's vaak lang duurden. Met name de als derde geplaatste Auger-Aliassime speelde wisselvallig. Zo sloeg hij 13 aces, maar ook 4 dubbele fouten. Hij maakte ook meer onnodige fouten dan zijn Britse tegenstander, maar zette daar ook veel meer winners tegenover. Auger-Aliassime miste op de service van Norrie op 5-6 twee wedstrijdpunten, maar in de tiebreak heerste de Canadees en was het eerste wedstrijdpunt raak.