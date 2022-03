Aubameyang schiet Barcelona na assist Frenkie de Jong naar kwartfinale Europa League

Europa LeagueFC Barcelona houdt de hoop levend op de nog enig mogelijke prijs dit seizoen. Na Napoli (2-4) versloeg het ook Galatasaray in eigen huis (1-2), waardoor de Catalanen, de laatste twintig jaar een vaste verschijning in de Champions League, in de kwartfinales van de Europa League zijn aanbeland.

Door Edwin Winkels



Voor FC Barcelona heeft het moeilijkste seizoen sinds decennia, het jaar één na Messi, nog altijd enige zin. De geplaagde Catalanen plaatsten zich in Istanboel voor de kwartfinales van de Europa League, door Galatasaray met 2-1 te verslaan, genoeg na de teleurstellende 0-0 in eigen huis. Pedri was de grote man bij de Catalanen. Frenkie de Jong droeg bij aan de twee doelpunten, terwijl Memphis Depay pas in de slotfase mocht invallen voor Aubameyang, de man van de winnende treffer, een aankoop van afgelopen winter, die de Oranje-international vooralsnog op de bank houdt.

De Europa League is inmiddels geen minder toernooi voor FC Barcelona, al zal de jaloezie groot zijn om drie Spaanse clubs, Real Madrid, Atlético Madrid en het bescheiden Villarreal, in de kwartfinales van de Champions League te zien. Maar dit ‘mindere’ toernooi is wel de enige mogelijkheid die Barça heeft om dit seizoen nog een prijs te winnen. Vorig jaar kon de geplaagde club, onder Ronald Koeman, zich nog troosten met de Spaanse beker, maar nu heeft de ploeg van Xavi zowel in die Copa del Rey als in de competitie geen kansen meer. Bovendien is het een mooi toernooi om zich met aardige Europese rivalen te meten.

Volledig scherm Galatasaray kwam na een door Ryan Babel afgedwongen corner op voorsprong. © AFP

In de vorige ronde schakelde Barcelona, na een 1-1 in eigen huis, Napoli in Italië met een aardige voetbalshow uit: 2-4. Het was het derde teken op rij dat de Catalanen eindelijk op de weg terug waren, na in 2021 het absolute dieptepunt te hebben bereikt, dat tot het ontslag van Koeman leidde. Maanden had Xavi nodig om de ploeg weer op de rails te krijgen, dankzij nieuwe aankopen in de winter, en in afwachting van de terugkeer van geblesseerde spelers. En twee van die voetballers waren vitaal, in het altijd rumoerige Ali Sami Yen-stadion.

Barça had moeite om grip te krijgen op Galatasaray, slechts elfde in de eigen competitie en sinds januari geleid door de Catalaans Domènec Torrent, een discipel van Pep Guardiola, met wie hij in Barcelona, München en Manchester als assistent in de dug-out zat. Nadat Frenkie de Jong, met een schuiver met links, in de tiende minuut een joekel van een kans op de 0-1 had gemist, kwamen de Turken binnen een half uur op voorsprong. Ryan Babel bracht Alba in de problemen en veroorzaakte een hoekschop, waaruit de Braziliaanse aanvoerder Marcao de 1-0 binnenkopte.

De bezoekers, onwennig en tactisch overtroffen, keken ineens tegen een loodzware opdracht aan, maar toen kwam het moment van Pedri, een van die spelers die zo lang geblesseerd was dit seizoen. De pas 19-jarige kreeg de bal na een combinatie tussen De Jong en Ferran en liet, in het hart van het strafschopgebied, de tijd stilstaan. Omringd door vijf tegenstanders speelde hij zich met twee schijnbewegingen vrij en schoot hij de gelijkmaker in.

Daarna kwamen de momenten van Aubameyang, de gewenste extra spits die Xavi in de winter mocht begroeten en die Luuk de Jong weer naar de rol van invaller heeft verwezen maar ook Memphis achter zich heeft gelaten. In de laatste seconde voor rust kopte de speler uit Gabon de bal op de lat, maar al snel in de tweede helft miste hij niet, na een lange, chaotische aanval. Doelman Peña van Galatassaray kon schoten van Busquets en Pedri nog keren, tot de rebound voor de voeten van Frenkie de Jong kwam. Die besloot niet zelf te schieten, maar de bal opzij te koppen voor de beter gesitueerde Aubameyang: 1-2. Alweer zijn zevende doelpunt sinds zijn komst. En uiteindelijk de winnende, ondanks een hectische slotfase in een vijandig en onrustig stadion, waar invaller Memphis in blessuretijd een enorme kans miste. Het deerde Barça uiteindelijk niet.

Volledig scherm © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.