Augsburg wil Van Drongelen, Willem II heeft oogje op Dauda

Video Vijfde plaats Oranje op medail­lespie­gel Minsk

8:28 De Nederlandse equipe is op de vijfde plaats geëindigd in het medailleklassement van de Europese Spelen in Minsk. De oogst op de tweede editie van dit vierjaarlijkse sportevenement was 29 medailles, evenveel als vier jaar geleden bij de eerste editie in Bakoe. De verdeling was negen goud, dertien zilver en zeven brons.