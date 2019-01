Australian Open: Bertens start tegen Riske, Haase tegen Garcia-López

Kiki Bertens begint de Australian Open tegen de Amerikaanse Alison Riske. De Westlandse is als negende geplaatst op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Met Riske treft Bertens de nummer 48 van de wereldranglijst.



De 27-jarige pupil van coach Raemon Sluiter trof de één jaar oudere Amerikaanse twee keer eerder op de WTA Tour, beide keren stapte Bertens als winnares van de baan. Ze versloeg Riske in 2013 op hardcourt in Toronto en in 2017 op het gravel in Neurenberg. Bertens prolongeerde toen in de Duitse stad de titel die ze een jaar daarvoor ook al had gepakt.



Als Bertens in Melbourne ook wint van Riske, neemt ze het in de tweede ronde op tegen de winnares van de partij tussen olympisch kampioene Monica Puig uit Puerto Rico en de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova.



Robin Haase lootte niet slecht, hij treft de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez, die is afgezakt naar plek 101 op de wereldranglijst. Aan de andere kant: de Nederlander verloor de twee eerdere ontmoetingen. Haase verloor bij de eerste twee toernooien van dit jaar in de eerste ronde. Hij is de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi, Tallon Griekspoor strandde in het kwalificatietoernooi.