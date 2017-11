Australian Open biedt 'probleemkind' Tomic kans voor kwalificatie

Tomic speelde dit jaar slechts een handvol partijen. Na een nederlaag tegen Mischa Zverev op Wimbledon liet hij weten motivatieproblemen te hebben. In een later interview vertelde Tomic tennis alleen nog te zien als werk en zich soms slechts voor 50 procent te hebben ingezet. Hij kreeg veel kritiek, ook al omdat hij zich niet beschikbaar stelde voor het Davis Cup-team van zijn land.



Tomic heeft nog niet gereageerd op het aanbod met vijftien andere spelers te gaan strijden om een wildcard voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis, na tal van blessures de afgelopen jaren buiten de top 200 beland, kreeg wel een wildcard van de organisatie. Die houdt, behalve in Melbourne, ook in het Chinese Zhuhai een toernooi met als inzet een plaats in het hoofdtoernooi.