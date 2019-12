Australian Open: Ook meer geld voor de mindere tennisgoden

Interview Van Wolfswin­kel doet zijn verhaal: ‘Opeens had ik iets levensbe­drei­gends’

Plotseling veranderde het leven van Ricky van Wolfswinkel ingrijpend. De artsen vonden in augustus een aneurysma in zijn hersenen, een operatie volgde en de 30-jarige spits van FC Basel mocht maandenlang geen bal aanraken. Nu vertelt hij zijn verhaal. ,,Ik wil niet machteloos toekijken. In de afgelopen maanden was het soms zo lastig."