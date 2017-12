Australian Open rekent op Serena Williams

Napoli rekent op heet avondje in de Kuip

15:58 Napoli rekent op een heet avondje in de Kuip, ondanks het feit dat Feyenoord alleen nog maar om de eer speelt. De Italianen zijn in eigen land qua fysieke tegenstand wel iets gewend, dat is duidelijk. Maar Dries Mertens vertelde zijn ploeggenoten gisteren nog wel even wat het stadion van Feyenoord allemaal teweeg kan brengen.