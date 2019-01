Australië wint ook van Spanje in Hopman Cup

BLOG GA Eagles op weg naar Turkije: trainen en spelen in ministadi­on

15:50 Go Ahead Eagles slaat vanaf woensdag 2 januari de tenten op in Belek. In de Zuid-Turkse badplaats probeert de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor is erbij aan de boorden van de Middellandse Zee en volgt de verrichtingen van John Stegeman en zijn troepen. Zowel op als naast het voetbalveld.