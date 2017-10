Australiër Hansen breekt met unieke serie grote wielerrondes

Hansen fietste in 2011 de Vuelta en ontbrak sindsdien niet meer in de Giro, Tour en Vuelta. De 36-jarige Australiër is recordhouder met negentien grote wielerrondes op rij. Als het aan hem ligt, koerst hij nog wel een twintigste (de Giro van 2018), maar dan komt er vermoedelijk een einde aan de reeks.

,,Ik moet nog wel met de ploegleiding praten over mijn programma, maar ik denk dat het goed is het jaar eens anders in te vullen. Ik heb zes jaar lang praktisch hetzelfde programma gedaan; het werd een beetje voorspelbaar."