Australiër Perkins voortaan namens Rusland op de wielerbaan

Perkins is tweevoudig wereldkampioen en winnaar van sprintbrons op de Spelen van Londen 2012 namens Australië. Nadat hij niet was geselecteerd voor de Australische baanploeg voor de Spelen van Rio, besloot Perkins om voor Rusland uit te komen voor de Spelen van Tokio 2020. De Australiër kreeg in augustus het Russisch staatsburgerschap van president Poetin.