Australisch talent De Minaur opnieuw in finale Next Gen-toernooi

wedstrijdverslag Invallers helpen Go Ahead Eagles na rust langs Dordrecht

21:55 De wedstrijd kwam weliswaar pas na rust tot leven, voor Go Ahead Eagles was het vrijdag voldoende om hekkensluiter FC Dordrecht op de knieën te krijgen. De invallers Antoine Rabillard en Adrian Edqvist hadden met allebei een goal een groot aandeel in de zege op de Zuid-Hollanders. Jenthe Mertens maakte zijn eerste doelpunt in Deventer dienst: 3-1.