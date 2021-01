Australische succescoach van Boris Becker overleden

Price boekt tweede etappezege in Dakar Rally

11:00 De Australische motorrijder Toby Price heeft in de derde etappe van de Dakar Rally zijn tweede dagsucces geboekt. De tweevoudig winnaar van de woestijnrally was op zijn KTM de snelste in een proef over 403 kilometer rond Wadi Ad-Dawasir in Saudi-Arabië. Hij had een kleine voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides (Honda). De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) zette de derde tijd neer.