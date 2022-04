Auto van Verstappen verlost van ballast: ‘Max vocht met een mes, Charles Leclerc met een pistool’

Door Marijn Abbenhuijs



Nieuwe regels, nieuwe auto's. Het is al sinds de testdagen in Barcelona hèt thema bij de Formule 1. En met de nieuwe racemonsters zijn automatisch kinderziektes meegekomen. Zo stuitert de Mercedes van Lewis Hamilton soms flink over het circuit. De Red Bull van Max Verstappen heeft ook een probleem: hij is te zwaar. Nu zijn alle bolides dit jaar zwaarder, onder meer doordat de wielen groter zijn en daar ook weer wieldoppen op zitten.