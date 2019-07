Autocoureur Beitske Visser kan ook een balletje trappen, Jitske en Xena werden wèl kampioen

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Whaaaat? Sommige mensen lijken alles te mensen. Autocoureur Beitske Visser, zaterdag nog tweede in de vierde wedstrijd van de W-Series op de Norisring in Duitsland, kan ook best een balletje trappen. Dat laat ze zien in deze video. Lekker!

Danique Kerkdijk was er dichtbij, hoewel ze geen minuut speelde tijdens het WK voetbal in Frankrijk, maar de belangrijke rol van de reserves werd wel steevast benadrukt door de technische staf van Oranje. De ervaring is in elk geval groots voor de voetbalster die na de zomer verkast van Bristol City naar Brighton & Hove Albion.

“Yes’, het is gelukt. Een van de eerste opdrachten die Bas Tietema moest uitvoeren tijdens zijn vlogserie Tour de Tietema tijdens de Tour de France was het vasthouden van de originele Gele Trui van de winnaar van de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk.... Maar Tietema is geen opgever, hij ging door, sprak alle bronnen aan die hij kon bedenken en stond aan het einde van de dag gewoon met het gele tricot van Mike Teunissen in zijn handen... Leuke serie! Volgen!

Oh, dat is ook eens leuk om te zien. Carlijn Achtereekte niet in een strak schaatspak, maar in een groene jurk. De olympisch kampioene op de 3000 meter had een trouwfeestje en zag er prachtig uit!