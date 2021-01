Autoriteiten bevestigen gesprekken rondom mogelijke verplaatsing Grand Prix Australië

Het is de bedoeling dat Max Verstappen en de andere coureurs op 21 maart in Melbourne aan het seizoen beginnen. Die datum is onzeker, omdat Australië een streng coronabeleid hanteert. ,,De gesprekken tussen de organisatie, de overheid en de Formule 1 over de kalender voor 2021 zijn gaande", zei een woordvoerder van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is. ,,De overheid legt prioriteit bij de volksgezondheid, maar wil ook onze topsportkalender beschermen. In de komende weken valt een beslissing.”