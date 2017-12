Avondsessie WK darts: 25 wereldtitels op het podium

Door Max van der Put



Zes daarvan bij de BDO, de rest bij de PDC. Verreweg het grootste aandeel in dit machtsvertoon heeft Phil – The Power – Taylor, die in z’n eentje goed is voor liefst 16 gewonnen WK’s! Op ruime afstand volgt Barney met vijf, Anderson en Van Gerwen moeten het (nog) met 'slechts' twee wereldtitels doen. Maar vanavond beginnen ze allemaal op 0-0. En verdwijnen er twee (oud)-wereldkampioenen uit het toernooi. Dat is zo ongeveer het enige dat vast staat op voorhand.



Phil Taylor: 16 wereldtitels



BDO (2): 1990, 1992.

PDC (14): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013.



Raymond van Barneveld: 5 wereldtitels

BDO (4): 1998, 1999, 2003, 2005.

PDC (1): 2007.



Michael van Gerwen: 2 wereldtitels

BDO (0): -

PDC (2): 2014, 2017.



Gary Anderson: 2 wereldtitels

BDO (0): -

PDC (2): 2015, 2016.