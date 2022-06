Avondsessies bij Roland Garros blijven bestaan ondanks kritiek

,,De avondsessies blijven, maar we gaan wel kijken of we kunnen schuiven in de starttijden”, zei toernooidirectrice Amélie Mauresmo. De voormalig nummer 1 van de wereld gaf toe dat de late tijden ‘vragen kunnen oproepen’ rondom het comfort van de spelers. ,,Die vragen heb ik zelf ook. Maar wat mij betreft zijn de avondsessies zeker gepast, want het zat elke avond tot de nok toe vol. Gisteren was het overvol, maar een handvol mensen vertrok eerder.”