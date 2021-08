AZ baalt dat duel met Celtic niet op Nederlandse tv te zien is: ‘Het is buitengewoon teleurstellend’

,,Het is buitengewoon teleurstellend dat geen enkele Nederlandse broadcaster de rechten, die in deze ronde bij de thuisspelende club liggen, heeft weten te bemachtigen”, luidt een verklaring van AZ. ,,Zo’n affiche, dat bovendien van enorm belang is voor het Nederlands voetbal, verdient het om uitgezonden te worden. Voor AZ onduidelijke redenen zijn de rechtenhouder en Nederlandse televisiezenders niet tot elkaar gekomen.”

Waar Benfica - PSV, in de voorronde van de Champions League, wel gewoon te zien is op RTL 7, daar kunnen de AZ-fans hun ploeg vanavond niet volgen op de Nederlandse televisie. In de voorronde van de Europa League heeft de thuisspelende ploeg namelijk de televisierechten van de wedstrijd in handen en Celtic mocht zelf bepalen waar de wedstrijd te zien is.

Volledig scherm AZ traint op Celtic Park. © ANP

De wedstrijd is dus alleen te zien via de clubkanalen van Celtic, maar daarvoor moet men wel 9,99 pond neerleggen. Dat is omgerekend 11,72 euro. Heb jij dat ervoor over? Dan kun je hier een wedstrijdpas aanvragen. De wedstrijd is vanavond vanaf 20.45 uur ook via een uitgebreid liveblog op deze site te volgen.

Als AZ het tweeluik met Celtic overleeft, dan speelt het komend seizoen in de groepsfase van de Europa League. Mocht de Schotse nummer twee van het afgelopen seizoen als winnaar uit de strijd komen, dan speelt AZ in de groepsfase van de Conference League.